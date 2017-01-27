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В попавшем под лавину отеле в Италии найдены восемь выживших

Спасательная операция в Италии. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 13:35 Обновлено 14:12
Рубрика: За рубежом

В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены восемь живых людей.

Двоих человек — женщину с дочкой — уже удалось достать из-под обломков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Они были отправлены в больницу на вертолете, передает Meduza.io со ссылкой на Ansa.

Остальные пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

Ранее сообщалось об обнаружении шестерых выживших 20 января.

Спасатели вызвали вертолет для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами, со ссылкой на местные СМИ сообщает Би-Би-Си.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Вечером 18 января на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, сошла снежная лавина. В здании находились, по предварительным данным, около 30 человек – 20 постояльцев и восемь сотрудников. Из-за сложных погодных условий первые группы спасателей смогли добраться до гостиницы лишь к утру 19 января. Они нашли двоих выживших, которые в момент схода лавины находились снаружи и укрылись в автомобиле. У одного из них - сильное обморожение.

Спасательно-поисковые работы продолжались всю ночь. Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Ирина Киреева
Редактор

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