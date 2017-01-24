Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: Reuters/Scanpix

Великобритания не сможет остаться членом единого рынка Европейского союза, потому что это означало бы, что страна "вообще не выйдет из ЕС", заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

Тем не менее, она намерена стремиться "к максимально возможному" доступу к единому рынку после выхода Великобритании из состава ЕС, сообщила во вторник, 17 января, служба новостей Би-би-си.

Мэй также подтвердила, что окончательное соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС должно будет получить одобрение парламента, и пообещала прекратить выплату "огромных взносов" страны в бюджет ЕС.

Премьер-министр назвала 12 приоритетов для будущих переговоров с Брюсселем, в число которых входит бестарифная торговля и таможенное соглашение с ЕС, сохранение обмена данными разведслужб и полиции, а также контроль над иммиграцией из ЕС.

Мэй сказала, что правительство не будет освещать каждый шаг переговоров, которые должны начаться в конце марта, но Великобритания не намерена "подрывать" ЕС или общий рынок. При этом она предостерегла Брюссель от попыток "наказать" страну за выход из ЕС, потому что это причинит вред европейским странам и не будет "дружеским шагом".

По словам Мэй, итоговое соглашение должно "обеспечить максимально возможную свободу в торговле товарами и услугами между Великобританией и странами-членами ЕС". При этом британский премьер подчеркнула, что речь не идет о сохранении членства в едином рынке. "Я хочу ясно заявить: то, что я предлагаю, не является членством в едином рынке", - сказала Мэй.

Решение о выходе Великобритании из состава ЕС было принято по итогам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года, на котором около 52% избирателей проголосовали за выход из сообщества.