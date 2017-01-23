Facebook вводит в Германии систему борьбы с фейковыми новостями
В немецком Facebook появятся специальные механизмы для борьбы с фальшивыми новостями, сообщила администрация соцсети.
Согласно заявлению компании, немецким пользователям сети станет проще сообщать о том, что та или иная новость, по их мнению, не соответствует действительности, передаете Би-Би-Си.
Компания Facebook сообщила также, что проверкой новостей займется сторонняя организация, специально нанятая для этого.
Ненадежные новости будут помечаться специальным знаком.
Ожидается, что новый механизм начнет работу в Германии в ближайшие недели, а со временем аналогичные меры будут приняты в других странах.
В сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится множество ложной информации.
Министерство юстиции страны неоднократно напоминало социальной сети, что законодательство о распространении порочащих сведений в Германии строже, чем в США.
Немецкие СМИ сообщили о законопроекте, который предполагает введение штрафов для социальных сетей, которые не удалили фейковые новости.
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