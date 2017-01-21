Обама продлил санкции против России, Трамп пообещал в ближайшее время их не отменять
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время". Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal.
В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, передает Русская служба Би-би-си.
"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - приводит издание слова Трампа.
Он выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также добавил, что рассчитывает улучшить отношения не только с Россией, но и с Китаем, который критиковал во время предвыборной кампании.
В день публикации интервью Трампа уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я продлеваю на один год режим экстренных мер [санкций]", - говорится в документе за подписью президента Барака Обамы. В тексте документа уточняется, что это связано с аннексией Крыма и роли России в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Также Обама объявил о продлении санкций против Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы.
Россия считает санкции, введенные Вашингтоном, безосновательными.
В декабре 2016 года Вашингтон объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США.
Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, хотя сами они это категорически отрицают. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.
Там нет комментариев. Будьте первым!