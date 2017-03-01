Швеция расследует причины стокгольмских беспорядков

Шведская полиция начала расследование после массовых беспорядков в районе столицы, где живут преимущественно мигранты.

Беспорядки начались в районе Ринкебю вечером в понедельник, когда полиция попыталась арестовать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Протестующие, некоторые в масках, кидали в полицию камни, поджигали машины и грабили магазины, передает Би-Би-Си.

Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, но затем одному из офицеров пришлось применить оружие – это довольно редкое явление для Швеции.

Об огнестрельных ранениях не сообщалось, но несколько человек, включая владельца одного из магазинов, получили травмы. Беспорядки продлились до полуночи.

Протестующие также напали на фотографа одной из шведских газет, которому пришлось провести ночь в больнице.

В целом Швеция считается страной с низким уровнем преступности, однако уличные беспорядки – не новое явление, особенно в иммигрантских районах, где жители часто не могут найти работу или интегрироваться в жизнь общества.