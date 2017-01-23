68% россиян считает, что у России есть враги

Кремль, Москва Фото: AFP/Scanpix

Доля россиян, считающих, что у России есть враги, заметно снизилась за два года с небольшим - с 84% в сентябре 2014 года до 68% в декабре 2016 года.

О том, что у России врагов нет, сказали 18% респондентов (8% в 2014 году). Затруднились ответить на вопрос 14% опрошенных. 29% россиян считают, что "разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти". Каждый пятый (19%) затруднился с ответом, сообщили "Интерфаксу" в компании по проведению социологических исследований "Левада-Центр".

Опрос был проведен 9-12 декабря 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.