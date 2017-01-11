Трамп согласился с сомнениями Ассанжа по поводу "российских хакеров"

Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал мнение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обвинил руководство Демократической партии в беспечном отношении к киберзащите и усомнился во вмешательстве российских хакеров в выборы в США.

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать электронную почту [главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона] Подесты мог бы 14-летний подросток". Почему же Демократический национальный комитет был так неосторожен? Он также сказал, что русские не давали ему информации [для портала WikiLeaks]", - написал Трамп в своем "Твиттере" в среду, 4 января, передает Русская служба Би-би-си.

Избранный президент также согласился с критикой Ассанжа в адрес американских СМИ.

"Джулиан Ассанж о работе американских СМИ: "они очень нечестны". Даже более нечестны, чем можно подумать", - написал Трамп.

В интервью телеканалу Fox News Ассанж также высказался по поводу предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. По его словам, обвинения в адрес России - это не более чем элемент американской внутриполитической борьбы.

"[ЦРУ и Белый дом] стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый дом", - сказал Ассанж.

Представители основанного Ассанжем портала WikiLeaks, через который была распространена часть полученной путем взлома информации, также неоднократно заявляли, что не получают информацию от властей.

Американские спецслужбы уже несколько месяцев обвиняют Россию в кибершпионаже — в частности, во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. Кремль категорически отрицает обвинения, требуя предъявить доказательства причастности российских властей к кибератакам.