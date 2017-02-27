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Согласно принятому в субботу решению министров иностранных дел стран-членов "нормандской четверки" Германии, Франции, России и Украины, с понедельника в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня.

Как заявил после состоявшейся в Мюнхене министерской встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, "нормандская четверка" будет использовать все свое влияние для установления перемирия, передает в понедельник служба новостей "Радио 4".

Также он сообщил, что была согласована новая встреча для начала политического процесса "Минска-2", которая состоится в Минске 1 марта. Главной темой переговоров станет обмен пленными.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявила, что Минские договоренности не выполняются, и в Донбассе необходимо установить полноценное перемирие. Ситуация в Донбассе обострилась в ночь на 29 января и продолжала ухудшаться в течение недели.