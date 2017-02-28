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Боевики "Талибан" напали на здание суда в Пакистане, четверо погибли

Иллюстративное фото. Фото: AFP/Reuters/Scanpix
Cегодня 11:32
Рубрика: За рубежом

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрывов, устроенных тремя боевиками в здании суда в округе Чарсадда в центральном Пакистане. Несколько человек получили ранения.

Боевики проникли в здание суда и открыли огонь. Сообщается, что у нападавших были ручные гранаты. Один из боевиков взорвал себя, еще двое были застрелены, хотя по некоторым данным один из нападавших все еще жив и скрывается на территории суда. Один из очевидцев рассказал агентству Рейтер, что видел в помещении суда много мертвых тел. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок движения "Талибан", передает Би-Би-Си.

В Пакистане регулярно происходят нападения на здания судов, полицейские участки и другие официальные здания. За последние дни в результате таких атак погибли более 100 человек. По меньшей мере 80 человек погибли в результате самоподрыва смертника в мечети в городе Севан, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Артур Тооман
Редактор

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