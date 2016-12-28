Убитому в Турции послу присвоено звание Героя России
Послу Андрею Карлову, убитому в Анкаре, посмертно присвоено звание Героя России. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно президентскому указу, Карлов награжден за проявленные стойкость и мужество на посту посла и за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, передает "Медуза".
Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Убийцей оказался сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Застрелив посла, он выкрикнул несколько фраз о боях в Алеппо.
21 декабря появились сообщения о том, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха", в которую входят несколько группировок.
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