Убитому в Турции послу присвоено звание Героя России

Цветы у посольства России в Турции. Фото: ТАСС/Scanpix

Согласно президентскому указу, Карлов награжден за проявленные стойкость и мужество на посту посла и за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, передает "Медуза".

Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Убийцей оказался сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Застрелив посла, он выкрикнул несколько фраз о боях в Алеппо.

21 декабря появились сообщения о том, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха", в которую входят несколько группировок.