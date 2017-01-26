ФОТО: православные христиане отмечают Крещение Господне

Праздник Крещения, или Богоявление, отмечают в четверг, 19 января, православные христиане в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В храмах и у водоемов освящают воду, которой окропляют себя и свое жилище. Многие верующие окунаются в ледяные купели.

В России в крещенских купаниях в ночь на 19 января приняли участие более 1,8 млн человек – это больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Крещенские купания продолжатся и в течение дня.

Отмечать Крещение Господне – один из главных православных праздников в году – следует с почтением, ясной головой и без излишнего "героизма", связанного с окунанием в ледяную воду, отмечают священнослужители и врачи.