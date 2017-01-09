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Турецкий премьер: одобрительные отзывы о терроризме в соцсетях будут наказываться

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 15:38
Рубрика: За рубежом

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал "последствия" для пользователей социальных сетей, которые размещали сообщения в поддержку террора.

"Пусть станет известно, что действия по восхвалению террора — это преступления, за которые предусмотрено наказание", - написал Йылдырым в сети микроблогов Twitter, передает в понедельник, 2 января, издание Hürriyet Daily News.

По его словам, реальная цель терроризма — "посеять страх и обеспокоенность среди людей", поэтому глава турецкого правительства подчеркнул важность не распространять публикации, которые содействуют достижению целей террористических групп.

Йылдырым добавил, что между террористическими организациями нет никакой разницы, так как они все просто стремятся убивать людей без разбора и без жалости.

Ранее после нападения на ночной клуб Reina министр юстиции Турции также отметил, что "пропаганда террора и террористических организаций является преступлением".

Глава Союза коллегий адвокатов Турции Метин Фейзиоглу призвал людей сообщать о публикациях в соцсетях, которые восхваляют терроризм.

Неизвестный напал на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января. Застрелив охранника у входа, он ворвался в клуб и открыл огонь из автоматического оружия. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ).

После нападения террорист скрылся.

По официальным данным, жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии, Израиля и Индии, а также один человек с двойным гражданством Турции и Бельгии и женщина франко-тунисского происхождения. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что одна из погибших — россиянка.

В Турции за последний год участились теракты, которые совершают как ИГ, так и курдские эстремисты.

Андрей Крашевский
Редактор

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