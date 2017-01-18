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Премьер-министр Финляндии оказался в центре скандала из-за подозрений в лоббировании бизнеса

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля Фото: REUTERS/Scanpix
Cегодня 15:40
Рубрика: За рубежом

В Финляндии разгорелся скандал, в центре которого - премьер-министр Юха Сипиля, которого подозревают в лоббировании бизнеса компании, в число владельцев которой входят и взрослые дети Сипиля.

Скандал разгорелся вчера, когда газета Iltalehti опубликовала статью, в которой утверждается, что компания Chempolis, председателем правления которой является сын Сипиля, получила заказ в размере 110 000 млн евро в Индии. При этом совладельцем компании Chempolis является инвестиционная компания Fortel Invest, ранее находившаяся во владении Сипиля, передает Yle.

Премьер-министр Сипиля в феврале прошлого года посетил Индию в рамках программы продвижения финского экспорта Team Finland. Сипиля в ходе своего визита встретился в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром финансов Аруном Джетли. Премьер-министра в поездке сопровождала бизнес-делегация, в состав которой входили представители 17 предприятий и организаций.

По информации газеты Iltalehti, в состав делегации входили представители биотехнологической компании Chempolis. Крупнейшим владельцем данной компании является семья Роусу, близкий к Сипиля бизнесмен Юха Хулкко и взрослые дети Сипиля.

Как пишет Iltalehti, дети Сипиля владеют акциями Chempolis через инвестиционную компанию Fortel Invest. Данная компания раньше находилась во владении Юхи Сипиля. Он отказался от акций компании в июне 2012 года, когда был избран председателем Центра (партии Финляндский центр — ред.).

В последний день визита Team Finland в Индию Сhempolis сообщил о намерении построить биоперерабатывающий завод в штате Ассам в северо-восточной Индии. Индийская нефтяная компания Numaligarh Refinery Limited одобрила проект.

Согласно выпущенному Chempolis пресс-релизу, премьер-министр Сипиля обсудил вопрос о биотопливе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром финансов Аруном Джетли.

Сам премьер-министр по электронной почте рассказал Iltalehti, что в Индии в ходе встречи премьер-министров вопрос о финском опыте в области биоэкономики был затронут на общем уровне.

Сипиля подчеркивает, что в ходе визитов, направленных на продвижение экспорта, каждый министр должен продвигать экспорт всех финских компаний одинаково.

"В ходе подобных визитов министры обычно освещают сильные стороны Финляндии, а представители компаний говорят о своих сильных сторонах или проблемах", – прокомментировал Сипиля Iltalehti.

По информации Iltаlehti, во время визита Сипиля в Индию, во владении входящего в ближний круг премьера бизнесмена Хулкко находилось 19% акций Chempolis, а во владении детей Сипиля немногим свыше 8%. После реорганизации, проведенной в компании в прошлом году, Юха Хулкко владеет 10% Chempolis, а дети Сипиля – 5%.

Iltalehti пишет, что Хулкко в октябре 2016 года дал сыну Сипиля доверенность представлять его интересы на собрании акционеров Chempolis. В результате у сына Сипиля было самое большое количество голосов на собрании акционеров.

Исполнительный директор Chempolis Эса Роусу: у Сипиля не было никакой роли

По словам исполнительного директора Chempolis Эсы Роусу, шумиха вокруг договора компании с индийской фирмой имеет явную политическую подоплеку. Отвечая на вопрос, помог ли премьер-министр бизнесу своих близких, Эса Роусу сказал, что Сипиля не играл никакую роль при заключении договора.

Роусу подчеркнул в интервью Yle, что договор стал результатом многолетнего проекта. То, что сделка была обнародована в ходе визита премьер-министра в Индию, стало совпадением. "Индийская сторона считала договор актуальным, они проявили интерес к финским технологиям".

По словам Роусу, шумиха имеет явную политическую подоплеку.

"Это чисто политическая шумиха, и она не имеет никакой связи с бизнесом", - подчеркивает он.

По словам Роусу, Chempolis заключил предварительный договор в сентябре 2014 года и договор о партнерстве в октябре.

Также Роусу заявил, что это не имеет связи с детьми Сипиля.

"Знаю их. Но дети Сипиля не являются членами правления - они играют роль владельца", - пояснил он.

Визит в Индию премьер-министра и бизнес-делегации был организован по продвижению финского бизнеса за границей Finpro. По словам Роусу, Finpro помогала Chempolis искать клиентов в Индии в 2012-13 гг.я в связи с Chempolis.

Надежда Берсенёва
Редактор

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