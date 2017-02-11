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Протестующие в Лондоне выступили против "особых отношений" Великобритании с Трампом

Акция протеста против Дональда Трампа в Лондоне 04.02.2017. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 19:58
Рубрика: За рубежом

Тысячи людей прошли в Лондоне с маршем протеста, требуя от премьер-министра Терезы Мэй дистанцироваться от "особых отношений" с новым американским президентом.

Протестовавшие призвали Мэй отозвать свое приглашение Дональду Трампу посетить Британию в этом году с официальным визитом и резко осудили недавний указ Трампа о запрете гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в США, назвав его расистским, сообщила в субботу, 4 февраля, Русская служба Би-би-си.

Марш был организован коалицией "Останови войну", а также общественными движениями "Скажи "нет" расизму!" и Ассоциацией мусульман Британии. Протестующие прошли от американского посольства, находящегося в районе Мейфэр, к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

20 февраля на обсуждение в парламенте будет вынесен вопрос о государственном визите Трампа в Великобританию. Петиция с призывом к правительству не допустить этого визита набрала более 1,8 млн подписей, а открытая спустя несколько дней встречная петиция — около 300 тыс.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отвергла утверждения о том, что королева может оказаться в неудобном положении из-за этого приглашения, и подтвердила, что визит состоится. Отмечалось, что отмена визита "перечеркнет" все договоренности, достигнутые Мэй во время ее недавнего визита в США.

Протесты в Лондоне против нового президента США проходят не впервые. 30 января по всей Британии прошли акции протеста против иммиграционного указа Трампа, а 21 января в британской столице прошел "Женский марш", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США.

В пятницу стало известно, что десятки знаменитостей из мира культуры и политики создали организацию Stop Trump Coalition и готовят масштабную акцию против визита американского президента в Британию. О деталях предстоящей акции рассказывается в письме, которое активисты передали газете Guardian. Такое же письмо было направлено и британскому премьеру Терезе Мэй.

Обращение подписали 90 человек. Среди них - певица Лили Аллен, комик Фрэнки Бойл, бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд, лидер либеральных демократов Тим Фэррон и другие.

Андрей Крашевский
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