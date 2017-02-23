В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, 48 человек погибло

Взрыв в Багдаде. Фото:AFP/scanpix

Как минимум 48 человек убиты при взрыве заминированного автомобиля районе Байя на юге Багдада, сообщают источники в правоохранительных органах и медицинских службах города. Как минимум 50 человек получили ранения.

Машина была припаркована на людной улице, где расположено множество гаражей и работают дилеры по продаже подержанных автомобилей, передает Рейтер. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка "Исламское государство", передает Би-Би-Си со ссылкой на Франс пресс.

Это уже третий взрыв в Багдаде за последние три дня. В среду также был взорван автомобиль рядом с авторынком, погибли 18 человек.

Боевики ИГ усилили атаки на территории Ирака на фоне наступления на Мосул иракской армии при поддержке коалиции во главе с США.