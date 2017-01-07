ФОТО: Сидней встретил 2017-й год
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.
СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.
В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.
Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В Иркутске отмене режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом "Боярышник", в результате которого умерли 76 и пострадали 123 человека.
Находящаяся с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии.
Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о решении президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из США, а также критически отозвался об освещении связанных с Россией событий телекомпаниями CNN и NBC.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico. Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.
Власти Мали отправили обратно во Францию двух человек, которых местные миграционные власти депортировали, как они полагали, на родину.
Сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро 29-летний Сержиу Гомес Морейра Филью сознался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Об этом сообщил журнал Veja.
Муниципальные служащие в Калининграде теперь не смогут пользоваться иностранными интернет-сервисами Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронной почтой Gmail, Yahoo, Hotmail и т.п. на рабочем месте. Эту информацию, распространенную в пятницу СМИ, ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города.
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки после решения президента Барака Обамы ввести новые санкции против России в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Базирующаяся в Британии Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, стрельба была слышна только в провинциях Дераа и Кунейтра.
Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел.
США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемых российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.
Суд признал, что владевший интернет-магазином обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 400 000 евро.
Группа членов Совета Федерации и депутатов Европарламента в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие, сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, входящий в состав делегации.
Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — "покупай американское" и "нанимай американцев". Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.
Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 под Сочи могут быть получены не раньше января 2017 года, сообщил 29 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы.
Хельсинкский уездный суд приговорил бывшего начальника столичной наркополиции Яри Аарнио к 10 годам тюремного заключения.
Власти Украины в одностороннем порядке передали представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 15 человек.
Задержанный в среду предполагаемый сообщник берлинского террориста Аниса Амри отпущен на свободу. Федеральная прокуратура Германии решила не выдавать ордер на его арест, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры.
Трое армянских военнослужащих погибли при вооруженном столкновении с азербайджанскими военными, сообщило Министерство обороны Армении. В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат.
По словам президента РФ Владимира Путина, при посредничестве России, Турции и Ирана были заключены договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.
Департамент технического надзора напоминает в связи с наступающим новым годом, что пиротехнику можно использовать только с соблюдением техники безопасности и инструкций по ее эксплуатации.
Помимо главного салюта страны на площади Свободы, новогодние фейерверки также состоятся в столичных районах Ласнамяэ и Мустамяэ.
СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.
Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.
В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.
Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В последний день уходящего года работодатели должны сократить на три часа рабочий день для всех своих работников.
Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года".
В Иркутске отмене режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом "Боярышник", в результате которого умерли 76 и пострадали 123 человека.
Находящаяся с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии.
По словам почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа, результаты последних президентских выборов в Эстонии были сбоем в демократии, который необходимо устранить внесением изменений в порядок выборов президента.
Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о решении президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из США, а также критически отозвался об освещении связанных с Россией событий телекомпаниями CNN и NBC.
Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.
В ночь на 1 января бульвар Каарли в Таллинне с 23.30 до 00.30 будет закрыт для проезда транспорта в обоих направлениях, а в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.
При выполнении правого поворота грузовик в Таллинне столкнулся с ребенком на велосипеде.
В тартуском спортивном доме "А.Ле Кок" завершился традиционный предновогодний футбольный турнир. Среди команд высшей лиги чемпионата Эстонии лучшей оказалась "Левадия".
Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления в теплой воздушной массе.
Лучшим спортивным моментом 2016 года по итогам голосования любителей спорта стал переход защитника сборной Эстонии по футболу Рагнара Клавана в клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".
В Пярну в рамках "народного бюджета" конкурируют шесть идей. Одна из них - инициатива местной молодежи: создать центр для занятий экстремальными видами спорта.
В Тарту открылась площадка, обучающая детей правилам дорожного движения. На территории крытого автогородка есть различные дороги, автозаправка и даже небольшой туннель.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico. Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.
Накануне в таллиннском спорткомплексе "Аудентес" состоялись финальные матчи мужского и женского Кубка Эстонии по волейболу.
Небо над Таллинном завтра в полночь украсит девятиминутный салют, подготовленный пиротехниками из Вильянди. В Тарту из Таллинна поедет фейерверк поскромнее.
В пятницу, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
В пятницу, 30 декабря, действующий чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" в матче национального первенства с большим трудом одолел команду Таллиннского технического университета - 89:84 (30:29, 25:22, 22:18, 16:11).
По оценке Министерства финансов, Департамент шоссейных дорог должен вернуть ЕС более одного миллиона евро, поскольку департамент неправильно выбрал тип конкурса госпоставки на строительство первого этапа объездной дороги вокруг Тарту. Такая же ситуация возможна и с участком дороги Кейла-Палдиски.
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