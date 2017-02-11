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Трамп назвал смехотворным решение судьи об отмене его миграционного указа

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:03
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение федерального судьи Сиэттла, приостановившего президентский запрет на въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, и выразил уверенность в том, что это решение будет отменено.

"Мнение так называемого судьи, который фактически лишил нашу страну возможности применять закон, смехотворно и будет отменено!", - написал Трамп в субботу, 4 февраля, в соцсети Twitter.

Президент США отметил, что ряд стран Ближнего Востока не протестовали против запрета. "Интересно, что некоторые страны Ближнего Востока согласны с запретом. Они знают, что если впустить определенных людей, это означает смерть и разрушения, - написал Трамп. - Когда страна не в состоянии решать, кто может и кто не может въезжать и выезжать, особенно по соображениям защищенности и безопасности — это большая проблема!".

Федеральный суд в Сиэттле в пятницу приостановил на всей территории страны выполнение президентского указа о временном запрете на въезд в Америку для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Сирии, Судана и Сомали), а также на прием беженцев из Сирии. Трамп подписал указ 27 января, после чего во многих аэропортах прошли массовые митинги и демонстрации, а сами указы и действия администрации Белого дома при их практической реализации подвергались жесткой критике со стороны СМИ, правозащитных организаций и многих американских политиков.

Белый дом позднее заявил, что как можно быстрее подаст апелляцию на решение суда. Тем не менее, уже через несколько часов после судебного решения пограничная служба США сообщила авиакомпаниям, что они могут принимать на борт пассажиров, в отношении которых был ранее принят запрет.

Некоторые застрявшие в иностранных аэропортах граждане попавших под запрет стран сейчас пытаются как можно быстрее купить авиабилеты, чтобы попасть в США до возможного восстановления запрета, сообщает Reuters.

Авиакомпании Qatar Airways, Etihad, Emirates, Air France, Iberia и Lufthansa заявили, что начнут снова пускать на рейсы в США таких пассажиров, но некоторые авиаперевозчики пока колеблются.

Государственный департамент США в субботу утром восстановил действие около 60 000 ранее отмененных виз, выданных гражданам попавших под запрет стран. В департаменте заявили, что в данный момент люди с этими визами могут въехать в США, сообщило издание The Hill.

Андрей Крашевский
Редактор

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