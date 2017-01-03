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Россия запустила газопровод в Крым

Иллюстративное фото. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 14:42
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию газопровод из России в Крым. По словам Путина, он позволит обеспечить бесперебойную поставку газа всем категориям потребителей на полуострове.

"Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя", - заявил Владимир Путин в ходе церемонии запуска газопровода, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Путина, на базе поступающего газа в 2017 и 2018 годы на полуострове будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, передает Интерфакс. Они, по мнению президента России, закроют текущие потребности региона в электроэнергии.

Путин сообщил о завершении работ по присоединению Крыма к газотранспортной системе России 23 декабря 2016 года. Тогда он заявил, что Крым на пике энергонагрузок потребляет 1200-1300 мегаватт электроэнергии.

После строительства двух электростанций общая генерация электричества в Крыму составит порядка 2000 мегаватт, сообщил Путин.

Осенью 2015 года полуостров несколько раз оставался без электричества. Это было связано с повреждений линий электропередач со стороны Украины, которая поставляла электричество на полуостров. Доступ к поврежденным опорам блокировали активисты, которые выступали против присоединения Крыма к России.

В декабре 2015 года Путин запустил энергомост в Крым, который должен был восстановить снабжение полуострова электроэнергией. 

Надежда Берсенёва
Редактор

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