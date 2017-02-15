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Российский оппозиционер Навальный получил пять лет условно за хищения

Алексей Навальный. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 15:05 Обновлено 16:18
Рубрика: За рубежом

Ленинский районный суд города Киров признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищениях по делу компании "Кировлес", и приговорил их к лишению свободы срок пять лет и четыре года, соответственно.

Приговор суда был вынесен в среду, 8 февраля, и соответствует наказанию, которое запросила прокуратура, передают ТАСС и Русская служба Би-би-си.

"Подсудимые совершили хищение средств компании "Кировлес", - сказал судья в мотивировочной части решения.

Навальному и Офицерову также назначены судом штрафы по 500 тыс. рублей.

Навальный заявил, что обжалует приговор в областном суде. "Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать", - сказал он.

Навальный с женой и адвокатами явился на оглашение приговора с заранее подготовленными вещами на случай назначения реального наказания и ареста в зале суда. Подсудимый сфотографировался для журналистов и занял свое место.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.

Ленинский районный суд Кирова уже рассматривал дело "Кировлеса" в 2013 году. Тогда он приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова - к четырем, но апелляционный суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.

Навальный заявил о намерении снова обжаловать приговор. "Мы не признаем этот приговор, он будет отменен, я буду участвовать в выборах. Прямо сейчас я участвую в избирательной компании", - сказал он.

В конце прошлого года Навальный объявил, что будет баллотироваться в президенты России в 2018 году. Ранее оппозиционера заявил, что он собирается продолжить кампанию, каким бы ни был приговор суда в Кирове.

Андрей Крашевский
Редактор

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