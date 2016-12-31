В Тунисе задержаны трое подозреваемых в связи с терактом в Берлине

Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине. Фото: AFP/Scanpix

Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине.

Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, который в пятницу, 22 декабря, был убит в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими, передает dw.com.

Вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени большегруз въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре западного Берлина. В результате наезда погибли 11 человек, еще 48 получили травмы. Двенадцатым погибшим, который был найден на пассажирском месте, оказался польский водитель, который был убит человеком, находившемся за рулем в момент наезда.