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Делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Астане возглавит известный исламист

Мухаммед Аллюш. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 21:50
Рубрика: За рубежом

Руководитель политического крыла исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш возглавит делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, которые намечены на 23 января.

Такое решение принято по итогам состоявшегося в Анкаре совещания основных антиправительственных формирований, сообщило в понедельник, 16 января, агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Аллюш принимал участие в прошлом году в межсирийских контактах в Женеве. Он является братом Захрана Аллюша — бывшего военного командира "Джейш аль-Ислам", убитого 25 декабря 2015 года в результате удара сирийских ВВС по штабу повстанцев в окрестностях города Дума под Дамаском.

"Джейш аль-Ислам" считается крупнейшим формированием вооруженной оппозиции в Восточной Гуте — регионе на подступах к сирийской столице. Вместе с семью другими исламистскими фракциями оно входит в состав "Исламского фронта" (ИФ) - коалиции, сотрудничающей с так называемой Сирийской свободной армией (ССА). Турция и Запад относят ИФ и ССА к умеренной вооруженной оппозиции.

Официальный представитель ССА Усама Абу Зейд сообщил "Аль-Арабии", что большинство повстанческих фракций приняли решение включить своих представителей в состав совместной делегации, которую возглавит Аллюш. Среди них (помимо "Джейш аль-Ислам") бригады "Султан Мурад", "Фейлак аш-Шам", "Сахилия-1", "Шухада аль-Ислам", коалиция "Джебхат аш-Шамия", "Джейш аль-Изза", "Джейш ан-Наср" и "Фастаким".

Пока воздержалась от поездки в Астану крупная салафитская группировка "Ахрар аш-Шам" и бригады "Фейлак Рахман", "Сукур аш-Шам", "Суввар аш-Шам", а также формирования "Джейш Идлиб" и "Джейш аль-Муджахидин".

По словам Абу Зейда, в Астане впервые встретятся за столом переговоров военные делегации участников сирийского конфликта, вопросы политического урегулирования там обсуждаться не будут.

О проведении переговоров сирийской оппозиции и правительства при посредничестве России, Турции и Ирана было объявлено в конце декабря.

Андрей Крашевский
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