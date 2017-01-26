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Обама: конструктивные отношения с Россией соответствуют интересам США

Барак Обама. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:25
Рубрика: За рубежом

Президент США Барак Обама считает, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой соответствует интересам Соединенных Штатов и всего мира.

Об этом глава уходящей американской администрации заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме, состоявшейся вечером в среду, 18 января, сообщило агентство ТАСС.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, как он относится к высказываниям избранного президента США Дональда Трампа в опубликованном 15 января интервью изданиям Times и Bild о возможности заключения ядерной сделки с Россией и смягчении санкций Запада против Москвы. Многие СМИ истолковали слова республиканца так, что он увязывает эти два вопроса.

Обама в ответ высказался за общее улучшение отношений между США и РФ, но рекомендовал рассматривать эти две темы раздельно. "Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией", - сказал он.

Обама утверждал, что "таким был его подход во время пребывания на посту президента". "Мы сотрудничали в тех сферах, где наши интересы пересекались", - добавил хозяин Белого дома.

Он также отметил, что "призывал Россию быть конструктивным участником международного сообщества", а также "пытался работать с президентом и правительством РФ, чтобы помочь им развить экономику и обеспечить ее диверсификацию, применять выдающиеся таланты россиян более конструктивно".

В то же время он обвинил Россию в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного оружия, а также заявил, что с возвращением Владимира Путина на пост президента в 2012 году антиамериканская риторика в России только усилилась, передает Русская служба Би-би-си.

По его убеждению, это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений между странами.

По словам Обамы, санкции в отношении России были введены в первую очередь из-за посягательства на суверенитет Украины и их отмена должна быть напрямую связана с действиями России в соседней стране.

"Я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — это независимая страна", - подчеркнул Обама.

Андрей Крашевский
Редактор

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