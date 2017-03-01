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В США ужесточены правила депортации нелегальных мигрантов

В США ужесточены правила депортации нелегальных мигрантов. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:40
Рубрика: За рубежом

Администрация президента США Дональда Трампа выпустила новые, более жесткие правила по депортации нелегальных иммигрантов. Таким образом власти страны надеются увеличить число депортированных нарушителей.

В первую очередь новые меры нацелены на нелегальных иммигрантов, которые были осуждены за совершение преступлений или которые представляют угрозу для безопасности в стране, а также на тех, кто недавно попал на территорию США, передает Би-Би-Си.

При этом с незадокументированными иммигрантами, которые нарушили правила дорожного движения или совершили кражу в магазине, власти будут обращаться так же как и с теми, кто совершил более серьезные преступления.

В документе, опубликованном министерством национальной безопасности США, указано, что власти страны ставят своим приоритетом депортацию большей части людей, находящихся в стране нелегально. В документе приведен широкий список категорий иммигрантов, подлежащих депортации.

Новые правила не меняют существующие в США законы, но ужесточают практику их применения.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер пояснил во вторник, что новые правила не приведут к массовым депортациям. Однако они должны дать больше полномочий правоохранительным органам, чтобы соблюдать уже существующие законы.

При этом документ не отменяет принятую еще при бывшем президенте США Бараке Обаме систему защиты иммигрантов, которые незаконно попали на территорию США в детском возрасте. Под ее действие попали примерно 750 000 молодых людей. Однако администрация Трампа при этом призывает наказывать родителей, который ввезли незаконно своих детей в страну.

Белый дом собирается попросить конгресс выделить финансовые ресурсы, чтобы министерство национальной безопасности могло нанять большей людей. Планируется, что миграционная полиция наймет дополнительно 10 000 человек, а пограничный патруль – 5000.

Дональд Трамп призывает ограничить приток иммигрантов в США. После вступления в должность он подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой, а также указ, ограничивающий въезд в США выходцев из нескольких ближневосточных стран, имеющих проблемы с экстремизмом.

Действие указа, ограничивающего въезд иммигрантов, в начале февраля приостановил федеральный суд в Сиэтле. Трамп в ответ пообещал представить новый вариант миграционного указа.

Миграционная политика Трампа привела к массовым акциям протеста в США, а также вызвала критику со стороны других стран и представителей бизнеса.

Ирина Киреева
Редактор

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