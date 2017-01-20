Латыши ходят в Эстонию за хлебом и платным лечением

Граница между Эстонией и Латвией в Валга. Фото: Postimees/Scanpix

Жителям Латвии больше не выгодно регистрировать машины в Эстонии. Однако их по-прежнему интересует наша платная медицина, высокие зарплаты и лучшие условия работы.

В связи с изменениями в законе, начиная с этого года жителям Латвии больше не выгодно регистрировать автомобили в Эстонии. Теперь за один день на машинах с эстонскими номерами жителям Латвии придется платить 10 евро в день или 1000 евро в год. И тут может быть два решения: перерегистрировать машину в Латвии или становиться зарегистрированным жителем Эстонии. Второй вариант очень подходит тем, кто живет в приграничном городе Валка. Люди меняют зарегистрированное место жительства, чтобы не платить больше налогов, рассказала латвийский корреспондент Елена Самойлова специально для Радио 4.

Среди интересов, которые побуждают латышей пересекать границу с Эстонией, следует особенно выделить медицинский туризм.

В Валгаскую больницу приезжают лечиться за деньги не только латвийские жители, живущие неподалеку, но и рижане. По словам жителя Риги Дмитрия, билет на поезд туда-обратно стоит 10-15 евро, а операции стоят дешевле, чем в Риге. Это распространяется не на все виды операций, но на довольно многие.

Кроме того, жителям латвийского города Валка гораздо удобнее получать медицинскую помощь в Валга, ведь их местная больница много лет назад была сокращена, а врачей и медицинское оборудование перевели в Валмиера, куда ехать гораздо дольше, чем до эстонского Валга.

Любой житель Валка знает, что если случилась бытовая травма, то от места получения травмы надо добраться до эстонской границы и вызывать скорую помощь уже там. Тогда привезут в больницу рядом с домом и помогут на месте. Если же вызвать скорую на латвийской стороне, то увезут в Валмиера, за 40 километров от дома. И обратно добираться неудобно, да и родственникам навещать очень сложно.

Помимо этого, многие жители приграничного региона ходят в магазин в Эстонию. Ведь на латвийской стороне всего два небольших супермаркета, а на эстонской — три торговых центра. К тому же, самый дешевый магазин — также в Эстонии. А молочные и хлебобулочные изделия дешевле на 10-15 центов.

Многие латыши не просто ходят в Эстонию за хлебом, а переезжают на постоянное место жительства. По данным опроса рекрутингового портала cvmarket.lv, 40% жителей Латвии готовы переселиться в Эстонию. Латвийцы становятся эстонскими жителями, поскольку в соседней стране выше зарплаты и лучше условия труда.

По данным латвийских госслужб, в прошлом году в Эстонию на постоянное место жительства переехало около тысячи жителей Латвии.