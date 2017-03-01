СМИ: Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо

Тюрьма Гуантанамо. Фото: Reuters/Scanpix

Президент США Дональд Трамп собирается сдержать свои предвыборные обещания и не намерен закрывать спецтюрьму на базе американских ВМС в Гуантанамо на Кубе, в которой содержатся лица, подозреваемые Вашингтоном в терроризме.

Об этом заявил в среду в интервью телекомпании Fox News заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка, передает ТАСС.

"Президент очень четко выражал свое мнение по этому поводу", - подчеркнул Горка. По его словам, Трамп считает тюрьму в Гуантанамо очень важным инструментом для противодействия терроризму.

Кроме того, данный лагерь является "невероятно важным источником развединформации", отметил заместитель помощника президента. "Посмотрите на вещи, которых нам удалось достичь, основываясь на информации, полученной от заключенных", - сказал Горка. В связи с этим президент намерен придерживаться своих предвыборных обещаний, согласно которым специальный объект в Гуантанамо - это "то, что США намерены сохранить", добавил он.

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Бывший президент США Барак Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства — 22 января 2009 года — подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием Конгресса.

Таким образом, лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников. Обама за время пребывания у власти распорядился освободить почти 200 узников, которые были признаны не представляющими угрозы, и сейчас в тюрьме остаются около 40 заключенных. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что не будет закрывать спецтюрьму. Он также указывал на недопустимость освобождения из нее узников, которые, по его словам, могут после этого вернуться к террористической деятельности.