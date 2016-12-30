Дональд Трамп Фото: AFP/Scanpix

По словам бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, активного поддерживавшего Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании, избранный президент США придает большую важность отношениям со странами Балтии.

Об этом Джулиани сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство BNS.

По словам Джулиани, Трамп высоко ценит наследие, оставленное еще президентом США Рональдом Рейганом, в 1980-е годы поддержавшим стремление стран Балтии восстановить свою независимость.

Ранее, еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявил, что в случае, если он победит на президентских выборах, США могут не участвовать в защите государств-членов НАТО, которые не выполнили своих обязательств.

Об этом он сказал в интервью газете The New York Times, отвечая на вопрос о том, помогут ли США странам Балтии в случае нападения России.

В ряде стран Восточной Европы — членов НАТО заявления Трампа вызвали тревогу, поскольку поставили под сомнение планы Вашингтона соблюдать свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.

Джулиани также принял приглашение Линкявичюса посетить с визитом Литву, сообщила пресс-служба МИД Литвы.