Джулиани: страны Балтии важны для избранного президента США Дональда Трампа (1)
По словам бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, активного поддерживавшего Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании, избранный президент США придает большую важность отношениям со странами Балтии.
Об этом Джулиани сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство BNS.
По словам Джулиани, Трамп высоко ценит наследие, оставленное еще президентом США Рональдом Рейганом, в 1980-е годы поддержавшим стремление стран Балтии восстановить свою независимость.
Ранее, еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявил, что в случае, если он победит на президентских выборах, США могут не участвовать в защите государств-членов НАТО, которые не выполнили своих обязательств.
Об этом он сказал в интервью газете The New York Times, отвечая на вопрос о том, помогут ли США странам Балтии в случае нападения России.
В ряде стран Восточной Европы — членов НАТО заявления Трампа вызвали тревогу, поскольку поставили под сомнение планы Вашингтона соблюдать свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.
Джулиани также принял приглашение Линкявичюса посетить с визитом Литву, сообщила пресс-служба МИД Литвы.
Там нет комментариев. Будьте первым!