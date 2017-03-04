Помощнику Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о финансировании партии

Лидер Национального Фронта Франции Марин Ле Пен. Scanpix/AFP

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщило агентство AFP, передает ТАСС.

Близкий соратник Марин Ле Пен был привлечен к ответственности в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборных кампаний партии на выборах 2014 года в Европейский парламент и муниципальных выборах 2015 года. По данным AFP, ему 15 февраля было предъявлено обвинение в злоупотреблении государственными средствами.

В октябре прошлого года Шатийону, двум представителям аппарата "Национального фронта", а также самой партии как юридическому лицу уже были предъявлены обвинения по нарушению правил, регламентирующих финансирование партий в ходе кампании к парламентским выборам 2012 года.

Новые обвинения "Национальному фронту" предъявлены в момент, когда ведется расследование относительно возможного создания фиктивных рабочих мест лидером партии Марин Ле Пен.

Следствие пытается выяснить, не оплачивала ли она из средств Европейского парламента двух своих близких сотрудников, которые работали, однако, на саму партию и не появлялись в Европарламенте.