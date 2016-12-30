В аэропорту Мальты приземлился угнанный в Ливии самолет

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways в аэропорту Мальты 23 декабря. Фото: Reuters/Scanpix

23 декабря на Мальте сел самолет, который захватили угонщики. Это самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, он совершал внутренний перелет из Себа в Триполи. На борту находится 118 человек.

Бойцы вооруженных сил Мальты заняли позиции вокруг самолета. Военные пока что не предпринимают попыток подойти поближе к летательному аппарату. Кроме того, сообщается, что двигатели самолета еще отключены, передает Интерфакс.

Все рейсы в аэропорту Мальты отменены. В частности, сообщает Times of Malta, не неопределенное время отложены рейсы Ryanair и Lufthansa, готовившиеся к вылету, сообщfет meduza.io.

Девять рейсов, направлявшихся на Мальту, переведены в аэропорт Катании на острове Сицилия.

Times of Malta сообщает об одном угонщике, другие мальтийские СМИ — о двух. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.