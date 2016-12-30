В аэропорту Мальты приземлился угнанный в Ливии самолет: пассажиров отпустили

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways в аэропорту Мальты 23 декабря. Фото: Reuters/Scanpix

23 декабря на Мальте сел самолет, который захватили угонщики. Это самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, он совершал внутренний перелет из Себа в Триполи. Спустя несколько часов угонщики отпустили находившихся на борту пассажиров.

В общей сложности, написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем твиттере, самолет покинули 109 пассажиров. На борту остаются семь членов экипажа и двое угонщиков, передает meduza.io.

Ранее сообщалось, что в самолете находились 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Прямой эфир с места событий ведет мальтийский канал TVM. На кадрах видно, что спускающихся пассажиров встречают сотрудники аэропорта и провожают в стоящий рядом автобус, передает Би-Би-Си.

Самолет A320 ливийской компании Afriqiyah Airways был угнан в пятницу, 23 декабря, во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи.

Сообщалось, что на борту находятся двое угонщиков с гранатами, которые угрожают устроить взрыв.

Власти Мальты подтвердили факт захвата самолета и переговоров с угонщиками, однако не сообщили, какие они выдвигали требования.

Все рейсы, намеченные на пятницу, в аэропорту Мальты были отменены. В частности, сообщает Times of Malta, не неопределенное время отложены рейсы Ryanair и Lufthansa, готовившиеся к вылету.

Девять рейсов, направлявшихся на Мальту, были переведены в аэропорт Катании на острове Сицилия.