Причиной крушения Ту-154 могли стать техническая неисправность или ошибка пилотирования

Аэропорт Сочи-Адлер. Фото: Reuters/Scanpix

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что при расследовании крушения самолета Минобороны РФ над Черным морем в воскресенье утром версия теракта не рассматривается, как основная.

Максим Соколов заявил, что причиной крушения Ту-154 могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования. "Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", - сказал он.

При этом главком воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Ту-154 был технически исправен и недавно прошел ремонт, предает Би-Би-Си.

Источник в спецслужбах сообщил агентству "Интерфакс", что самолет Ту-154 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись. "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил он.

Источник подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", - сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.

Таким образом, подчеркнул представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", - подчеркнул он.

Первый самолет с телами погибших прибыл в Москву

За первые сутки операции по поиску погибших в катастрофе найдено 11 тел, часть из них уже доставлена в Москву для опознания и экспертиз, сообщил заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

Поисковая операция продолжается

Российские военные увеличили группировку в районе падения Ту-154 до 39 кораблей и 3500 человек, заявили в минобороны. В военном ведомстве отметили, что в операции участвуют 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов.

Военным удалось более точно определить район падения самолета Ту-154, но поисковая операция осложняется рельефом дна и сильным течением.

В катастрофе погибли 92 человека

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию на российскую военную базу Хмеймим.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.