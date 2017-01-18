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Норвегия первой в мире начала отключение аналогового радио

Cегодня 11:50
Рубрика: За рубежом

Норвегия становится первой страной в мире, полностью отказавшейся от аналогового радиовещания. В среду власти страны начинают анонсированное ранее отключение FM-ретрансляторов, несмотря на противоречивую реакцию в обществе.

Первые ретрансляторы отключат в 11:11 по местному времени (13:11 по восточноевропейскому времени). Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет, передает Би-би-си.

Ожидается, что вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала. Цифровой сигнал сосуществовал в Норвегии с аналоговым еще с середины 1990-х годов.

По статистике, сейчас исключительно цифровым сигналом пользуются около 70% радиослушателей. Тем не менее многие в стране обеспокоены тем, что полный отказ от FM-вещания нарушит права оставшихся 30% аудитории.

Особое беспокойство у критиков реформы вызывает судьба пенсионеров и автомобилистов. Отмечается, что пожилые люди часто с трудом привыкают к новым технологиям, а переход на цифровой приемник дорого обойдется автолюбителям.

Средняя стоимость одной автомобильной магнитолы в Норвегии оценивается примерно в 468 долларов. При этом около 2 млн автомобилей в стране с населением в 5 млн человек до сих пор принимают только аналоговый сигнал.

Сергей Михайлов
Редактор

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