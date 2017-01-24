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В Турции задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле выходец из Узбекистана

Полицейская лодка у ночного клуба Reina. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:06
Рубрика: За рубежом

Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Считается, что нападение совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Об этом сообщают турецкие СМИ и Би-би-си.

Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте – это район провинции Стамбул.

По данным телеканала TRT, вместе с ним находился его четырехлетний сын. Телеканал NTV сообщает, что мужчина был задержан в доме у своего друга из Киргизии.

В турецких СМИ также появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице.

По данным СМИ, задержанный снимал квартиру в турецком городе Конья, насколько можно заключить, с женой и двумя детьми.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси в воскресенье поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди погибших были иностранцы. Также десятки человек получили ранения.

Власти Турции назвали нападение терактом.

Позже ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". ИГ заявила, что это месть Турции за действия в Сирии.

Через неделю после нападения турецкие СМИ сообщили, что в нападении подозревают выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, прибывшего в Турцию из Сирии под видом беженца осенью 2016 года. До этого подозреваемым называли уроженца Киргизии Яхъю Машрапова.

Ирина Киреева
Редактор

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