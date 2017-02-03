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Суд отказался принять иск о передаче Исаакиевского собора церкви

Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 19:58
Рубрика: За рубежом

Суд в Петербурге не принял к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Оказывается, распоряжение городских властей – еще не основание для передачи храма. Истцы пообещали обжаловать отказ суда.

Василеостровский районный суд отказался рассматривать исковое заявление депутатов и активистов, сославшись на то, что распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга не является решением о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, передают Интерфакс, Би-Би-Си.

Суд счел, что комитет всего лишь утвердил план передачи музея-памятника "Исаакиевский собор". На каком уровне должно быть принято решение, в определении суда не сказано.

10 января администрация Петербурга сообщила, что губернатор Георгий Полтавченко принял решение передать собор церкви. Об этом просила Санкт-Петербургская епархия, но осенью 2015 года Полтавченко ей отказал. А конце декабря 2016 года комитет имущественных отношений издал распоряжение "Об использовании недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А", согласно которому собор передается РПЦ.

Изменение позиции губернатора в его администрации объясняли переговорами с патриархом Кириллом. Решение о передаче собора вызвало протесты в городе. Оппозиционные депутаты и активисты сначала устроили акцию протеста, а затем подали иск в Василеостровский суд. Они считают, что в случае передачи доступ к культурным ценностям будет ограничен.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский, который стал одним из заявителей, обещал обжаловать отказ Василеостровского суда. "По мнению суда, распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче собора, а только утверждает план-график действий в случае передачи. Но это лукавство", – сказал он.

На этой неделе с просьбой приостановить передачу собора церкви к патриарху Кириллу обратился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Свою просьбу он объяснил противоречивой реакцией в обществе на это решение, которая привела к публичным конфликтам.

Протоиерей посоветовал Пиотровскому сначала научиться слышать самому общественность, а потом уже выступать от имени общественности с какими-то просьбами, напомнив, что директор Эрмитажа не прислушался к протестам по поводу выставки бельгийского художника Фабра, в которой используются чучела животных.

Резко на протесты по поводу передачи собора отреагировал и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его комментарий стал поводом для обвинений в антисемитизме. Толстой назвал протестующих потомками тех, кто выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году. Накануне вице-спикер извинился за свои слова, заверив, что не имел в виду евреев, которым в царской России было запрещено пересекать черту оседлости.

Ирина Киреева
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