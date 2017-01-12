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Калининградский аэропорт сутки был закрыт из-за аварии самолета при посадке

Лайнер выехал за пределы ВПП в аэропорту Храброво. Фото: TASS/Scanpix
Bчера 20:12 Обновлено Cегодня 08:30
Рубрика: За рубежом

В ночь на среду Airbus 321 авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Калининграда выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте, а все попытки технических служб вытащить лайнер пока не увенчались успехом. Утром в четверг аэропорт заработал в штатном режиме

В 6:00 (по местному времени) четверга, 5 января, аэропорт "Храброво" в Калининграде возобновил свою работу в штатном режиме, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

"Первые самолеты прибыли в Калининград из московского аэропорта Шереметьево и петербургского Пулкова, аэропорт работает в штатном режиме, отправляя и принимая самолеты", – сказала представитель дирекции калининградского аэропорта Наталья Грицун агентству ТАСС.

Инцидент в "Храброве"

Самолет А-321 3 декабря выполнял рейс Москва-Калининград, на его борту находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в "Храброве" в 23:55 мск лайнер выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медпункт аэропорта, о серьезных травмах пассажиров рейса сообщений не поступало.

Попытки эвакуировать аварийный самолет с ВПП продолжались в течение суток. Врио губернатора области Антон Алиханов взял ситуацию под личный контроль, и по просьбе калининградских властей Балтийский флот выделил четыре специальных инженерных тягача для эвакуации самолета, так как возможности технических служб аэропорта оказались недостаточными. В ночь на 5 декабря его удалось отбуксировать на стоянку с помощью техники, предоставленной балтийским флотом.

По словам Алиханова, до этого были предприняты три безуспешные попытки убрать лайнер, но шасси самолета вошли глубоко в грунт и усилия результатов не принесли. Ситуация осложнялась погодными условиями и влажным грунтом.

По факту происшествия с воздушным судном Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Проверку по инциденту по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит Калининградская транспортная прокуратура. Для расследования всех обстоятельств и причин происшествия сформирована комиссия из представителей Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта "Храброво".

Видео одной из попыток вытащить самолет

Андрей Крашевский, Ирина Киреева
Редактор

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