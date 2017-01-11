logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Калининградский аэропорт закрыт почти сутки из-за аварии самолета при посадке

Лайнер выехал за пределы ВПП в аэропорту Храброво. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 20:12
Рубрика: За рубежом

В ночь на среду Airbus 321 авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Калининграда выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте, а все попытки технических служб вытащить лайнер пока не увенчались успехом.

На данный момент взлетно-посадочная полоса остается заблокированной и калининградский аэропорт Храброво не может принимать и отправлять рейсы, сообщило в среду, 4 января, агентство ТАСС.

Врио губернатора области Антон Алиханов взял ситуацию под личный контроль, и по просьбе калининградских властей Балтийский флот выделил четыре специальных инженерных тягача для эвакуации самолета, так как возможности технических служб аэропорта оказались недостаточными.

По словам Алиханова, уже были предприняты три безуспешные попытки убрать лайнер, но шасси самолета вошли глубоко в грунт и усилия результатов не принесли. Ситуация осложняется погодными условиями и влажным грунтом.

К настоящему времени задерживается вылет и прибытие 17 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, а также рейса из Минска. Пассажирам задержанных рейсов выдали талоны на питание и напитки, часть из них поселили в гостиницах.

Самолет Airbus А321 3 декабря выполнял рейс Москва - Калининград, на его борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 лайнер выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начата проверка Калининградской транспортной прокуратуры и сформирована комиссия из представителей Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта для расследования инцидента.

Видео одной из попыток вытащить самолет

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 04.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Пярну на пешеходном переходе появилась система, сообщающая о приближении людей
 foto
На первом этапе админреформы почти 80% самоуправлений договорились об объединении
 foto
В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле
 foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом