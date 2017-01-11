Калининградский аэропорт закрыт почти сутки из-за аварии самолета при посадке

Лайнер выехал за пределы ВПП в аэропорту Храброво. Фото: TASS/Scanpix

В ночь на среду Airbus 321 авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Калининграда выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте, а все попытки технических служб вытащить лайнер пока не увенчались успехом.

На данный момент взлетно-посадочная полоса остается заблокированной и калининградский аэропорт Храброво не может принимать и отправлять рейсы, сообщило в среду, 4 января, агентство ТАСС.

Врио губернатора области Антон Алиханов взял ситуацию под личный контроль, и по просьбе калининградских властей Балтийский флот выделил четыре специальных инженерных тягача для эвакуации самолета, так как возможности технических служб аэропорта оказались недостаточными.

По словам Алиханова, уже были предприняты три безуспешные попытки убрать лайнер, но шасси самолета вошли глубоко в грунт и усилия результатов не принесли. Ситуация осложняется погодными условиями и влажным грунтом.

К настоящему времени задерживается вылет и прибытие 17 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, а также рейса из Минска. Пассажирам задержанных рейсов выдали талоны на питание и напитки, часть из них поселили в гостиницах.

Самолет Airbus А321 3 декабря выполнял рейс Москва - Калининград, на его борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 лайнер выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начата проверка Калининградской транспортной прокуратуры и сформирована комиссия из представителей Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта для расследования инцидента.

Видео одной из попыток вытащить самолет