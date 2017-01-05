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Предполагаемый сообщник берлинского террориста отпущен на свободу

Люди несут цветы к месту трагедии в Берлине. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:52
Рубрика: За рубежом

Задержанный в среду предполагаемый сообщник берлинского террориста Аниса Амри отпущен на свободу. Федеральная прокуратура Германии решила не выдавать ордер на его арест, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры.

"В ходе следственных работ удалось установить, что временно задержанный не является сообщником Аниса Амри", - приводит слова пресс-секретаря dw.com.

По словам представительницы прокуратуры, 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине, был задержан в связи с тем, что в телефоне Амри был обнаружен его номер. Следствие продолжает розыск лиц, причастных к теракту, в результате которого погибли 12 человек и более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Следственная группа также подтвердила подлинность пропагандистской видеозаписи, на которой Анис Амри присягает на верность "Исламскому государству" и главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. Трехминутный ролик был распространен в интернете 23 декабря, через четыре дня после теракта. Правоохранительные органы предполагают, что он мог быть записан в Германии. Амри был убит в Милане 23 декабря в ходе перестрелки с полицейскими.

Ирина Киреева
Редактор

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