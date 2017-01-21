В Северном море затонуло грузовое судно

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Грузовое судно, плававшее под флагом Барбадоса, затонуло в ночь на субботу в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк. Об этом сообщила французская морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

По данным французской морской префектуры, все семь человек экипажа успели благополучно покинуть грузовое судно и были быстро подобраны спасателями. Как уточнила префектура, катастрофа произошла в эксклюзивной экономической зоне Великобритании. Глубина моря в районе ЧП - 40 метров. Ранее сведений о том, что судно было в плохом техническом состоянии, по данным префектуры, не поступало, перадает ТАСС.

В трюмах корабля находится 3800 тонн гранулированного окида магния. Это вещество не растворяется в воде и не представляет опасности для окружающей среды, так как не относится к загрязнителям.

В резервуарах судна находится 80 кубометров морского дизельного топлива. В настоящий момент на месте катастрофы наблюдается тонкая радужная топливная пленка, которая растянулась на километр. По мнению экспертов морской префектуры, волнение и сильный ветер на море в ближайшее время приведут к ее исчезновению.

В этой зоне Ла-Манша сильное течение, также через него проходит и большое число кораблей, что вызывает дополнительное перемещение слоев воды. Это один из самых интенсивных транспортных морских коридоров в мире.