Налог на тунеядство в Белоруссии заплатили более 50 тысяч человек

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Сбор на финансирование госрасходов или, как его называют белорусы, налог на тунеядство заплатили лишь немногим более 54 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам (МНС).

"Сбор уплатили более 54 тысяч граждан. Реальное число плательщиков сбора можно будет назвать после того, когда будут рассмотрены все заявления граждан и представленные ими подтверждающие документы, дающие право на освобождение от сбора", - рассказали ТАСС в МНС.

Там отметили, что, несмотря на то, что 20 января истек срок оплаты сбора за 2015 год, работа с гражданами продолжится. Так называемые "письма счастья", граждане, попавшие в базу плательщиков сбора, продолжат получать. Белорусские налоговые службы всего разослали более 470 тысяч писем на уплату сбора. Таким образом пока согласилась пополнить казну только девятая часть "тунеядцев".

Ранее по Белоруссии прокатилась волна протеста против президентского декрета о так называемых тунеядцах. Акции прошли в Минске и ряде областных центров, на которых протестующие требовали отменить декрет. Ряд партий и профсоюзов заявили, что будут "бороться за отмену декрета всеми доступными законными и мирными способами, включая мирный протест".

О декрете

Декрет президента появился в апреле 2015 года и устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (более $200).

За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность.

Правозащитники считают, что документом по сути вводится практика принудительного труда по угрозой наказания, что нарушает статьи Конституции.