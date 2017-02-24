Тони Блэр призвал британцев выступить против брексита

Тони Блэр. PA Wire

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр произнес речь, в которой попытался переубедить британцев, которые проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза.

"Сейчас не время для отступления, равнодушия или отчаяния, сейчас время встать на защиту того, во что мы верим: спокойно, подкрепляя свои аргументы силой самих аргументов; мы действуем бесстрашно и уверенно в истинных интересах Британии", - передает слова экс-премьера Русская служба Би-би-си.

По словам Блэра, люди отдали свои голоса за брексит, не зная его истинных условий.

Блэр заявил, что проводимая нынешними властями политика заключается в лозунге "Брексит - любой ценой".

"Наша задача - беспристрастно показать эту цену. Показать, что это решение основано на плохой осведомленности, которая сменится хорошей осведомленностью. Подсчитать в простой для понимания форме, как процедура [брексита] принесет реальный вред нашей стране и нашим гражданам, и найти поддержку для поиска выхода из нынешнего стояния на краю скалы", - сказал экс-премьер.

Блэр отметил, что хотя он принимает итоги прошлогоднего июньского голосования, но рекомендует еще раз изучить принятое решение, "когда у нас появится четкое понимание, куда мы движемся".

Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра с 1997 по 2007 годы, активно выступал против выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Бывший министр по делам труда и пенсий Иан Данкан Смит назвал высказывания Блэра о брексите наглыми и совершенно недемократичными. По его словам, они показывают отдаленность политической элиты от населения страны.

Даунинг-стрит заявляет, что власти решительно настроены на дальнейшую реализацию брексита.