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МИД Турции: личность совершившего теракт в Стамбуле установлена, но имя не разглашается

Турецкая полиция у ночного клуба после нападения. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:22
Рубрика: За рубежом

Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение в ночном клубе в Стамбуле, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена", - приводит слова министра ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее в среду стало известно, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта.

3 января турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже эта информация была опровергнута, в том числе самим Машраповым.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламского государство".

Ирина Киреева
Редактор

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