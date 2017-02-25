В Бельгии поезд сошел с рельсов: один человек погиб
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. По информации издания VTM NIEUWS, погиб один человек, еще около 20 пострадали.
Всего в поезде находилось около ста человек, передает Lenta.ru.
Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.
В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.
[UPDATE] Bij het treinongeval in Leuven zouden meerdere wagons gekanteld zijn. Er zijn ook meerdere gewonden. https://t.co/htUPbQS5yZ pic.twitter.com/5zNWjOTyFe— VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) February 18, 2017
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