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В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров

Video
Cегодня 15:45 Обновлено 20:35
Рубрика: За рубежом

В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. По информации портала RTL, погиб один человек, который вышел на пути. Ранения получили 27 пассажиров поезда.

По данным Бельгийских железных дорог (SNCB), в поезде находились 84 пассажиров. 27 ранены, из них трое – серьезно. Остальные пассажиры не пострадали, передает "Интерфакс-туризм".

Инцидент произошел неподалеку от станции Левен, которая находится в 25 километрах от Брюсселя. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.

Причиной катастрофы стало столкновение поезда с человеком, вышедшим на пути, который в результате погиб. Пока нет информации о том, нарушил ли машинист скоростной режим.

Добавлен видеосюжет "АК".

Виктор Сольц
Редактор

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