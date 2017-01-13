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В ООН назвали темпы расселения беженцев из Греции "недопустимо низкими"

Лагерь для беженцев на греческом острове Самос. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:10
Рубрика: За рубежом

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) расценило как "недопустимо низкие" темпы выполнения Евросоюзом программы расселения просителей убежища, нашедших временный приют в Греции.

"УВКБ напоминает странам ЕС о продолжающейся срочной необходимости помочь разрешить ситуацию в Греции посредством перемещения просителей убежища в другие государства-члены", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ведомства Эдриан Эдвардс, сообщило в пятницу, 6 января, агентство ТАСС.

По состоянию на 4 января Грецию покинули или включены в планы на переезд 7760 просителей убежища, что составляет лишь 12% от утвержденного числа в 66 400 человек. Управление Верховного комиссара "призывает страны-члены ЕС соблюдать свои прежние обязательства и предложить дополнительные места без дальнейшей задержки", подчеркнул официальный представитель.

По словам Эдвардса, ситуация, сложившаяся на греческих островах Самос, Хиос и Лесбос, "вызывает особую обеспокоенность" в связи с ожидающимся похолоданием. На Самосе около 700 человек, включая маленьких детей, живут в палатках без обогрева. Хотя УВКБ и его партнеры передали в местный центр для приема беженцев сотни теплых одеял, тем не менее, как считают в Управлении Верховного комиссара, было бы лучше как можно скорее переправить этих людей на материковую часть Греции.

"Медлительность в регистрации или выявлении уязвимых людей" приводит к задержке решения данного вопроса, сказал Эдвардс. Следствием этого становится "переполненность помещений, предназначенных для гораздо меньшего числа людей, а также растущие риски с обеспечением их защиты".

Андрей Крашевский
Редактор

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