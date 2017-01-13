В ООН назвали темпы расселения беженцев из Греции "недопустимо низкими"
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) расценило как "недопустимо низкие" темпы выполнения Евросоюзом программы расселения просителей убежища, нашедших временный приют в Греции.
"УВКБ напоминает странам ЕС о продолжающейся срочной необходимости помочь разрешить ситуацию в Греции посредством перемещения просителей убежища в другие государства-члены", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ведомства Эдриан Эдвардс, сообщило в пятницу, 6 января, агентство ТАСС.
По состоянию на 4 января Грецию покинули или включены в планы на переезд 7760 просителей убежища, что составляет лишь 12% от утвержденного числа в 66 400 человек. Управление Верховного комиссара "призывает страны-члены ЕС соблюдать свои прежние обязательства и предложить дополнительные места без дальнейшей задержки", подчеркнул официальный представитель.
По словам Эдвардса, ситуация, сложившаяся на греческих островах Самос, Хиос и Лесбос, "вызывает особую обеспокоенность" в связи с ожидающимся похолоданием. На Самосе около 700 человек, включая маленьких детей, живут в палатках без обогрева. Хотя УВКБ и его партнеры передали в местный центр для приема беженцев сотни теплых одеял, тем не менее, как считают в Управлении Верховного комиссара, было бы лучше как можно скорее переправить этих людей на материковую часть Греции.
"Медлительность в регистрации или выявлении уязвимых людей" приводит к задержке решения данного вопроса, сказал Эдвардс. Следствием этого становится "переполненность помещений, предназначенных для гораздо меньшего числа людей, а также растущие риски с обеспечением их защиты".
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