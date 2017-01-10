ФОТО: в Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за пожаров
В Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара, полыхающего в районе портового города Вальпараисо.
Как сообщает министерство внутренних дел и общественной безопасности страны, огонь распространился на 50 гектаров в основном лесной территории, передает Би-Би-Си.
По данным агентства Reuters, пожар разрушил около сотни домов. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами.
Министр внутренних дел Чили заявил по местному телевидению, что из-за пожара пострадали 19 человек.
Власти присвоили пожару высший "красный" уровень опасности, на тушение направлены десятки пожарных бригад.
Из района пожаров эвакуированы несколько сот человек, у 48 000 жителей нет электричества.
Пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды. Засуха вызвала в прошлом году рекордное число пожаров в Чили.
Там нет комментариев. Будьте первым!