ФОТО: в Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за пожаров

В Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара, полыхающего в районе портового города Вальпараисо.

Как сообщает министерство внутренних дел и общественной безопасности страны, огонь распространился на 50 гектаров в основном лесной территории, передает Би-Би-Си.

По данным агентства Reuters, пожар разрушил около сотни домов. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами.

Министр внутренних дел Чили заявил по местному телевидению, что из-за пожара пострадали 19 человек.

Власти присвоили пожару высший "красный" уровень опасности, на тушение направлены десятки пожарных бригад.

Из района пожаров эвакуированы несколько сот человек, у 48 000 жителей нет электричества.

Пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды. Засуха вызвала в прошлом году рекордное число пожаров в Чили.