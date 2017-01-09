В столице Сомали при взрыве двух автомобилей погибли четверо
Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
После падения режима Сиада Барре в 1991 году республика Сомали фактически перестала существовать как единое государство.
Под контролем федерального правительства, которое признано международным сообществом, находится столица Могадишо и ряд окрестных районов, сообщает Би-Би-Си.
Остальные районы Сомали контролируются непризнанными государственными образованиями, ряд территорий находится под контролем исламистов. Боевики часто совершают нападения на объекты, охраняемые правительственными силами.
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