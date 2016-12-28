С нового года Андрус Ансип временно будет выполнять обязанности еврокомиссара Гюнтера Эттингера

Андрус Ансип. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип временно будет выполнять обязанности уполномоченного по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтера Эттингера, сообщил в среду президент Евркомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ансип будет выполнять обязанности уполномоченного с нового года, а Эттингер заменит болгарку Кристалину Геогиеву на посту вице-президента, отвечающего за бюджет и человеческие ресурсы.

Со 2 января 2017 года Кристалина Георгиева будет работать главным исполнительным директором Всемирного банка.

Еврокомиссия и союзные государства, главным образом Болгария, до сих пор не смогли договориться, кто заменит Эттингера. Заполнением этой вакансии занимается комиссия из 28 членов.