С нового года Андрус Ансип временно будет выполнять обязанности еврокомиссара Гюнтера Эттингера
Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип временно будет выполнять обязанности уполномоченного по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтера Эттингера, сообщил в среду президент Евркомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ансип будет выполнять обязанности уполномоченного с нового года, а Эттингер заменит болгарку Кристалину Геогиеву на посту вице-президента, отвечающего за бюджет и человеческие ресурсы.
Со 2 января 2017 года Кристалина Георгиева будет работать главным исполнительным директором Всемирного банка.
Еврокомиссия и союзные государства, главным образом Болгария, до сих пор не смогли договориться, кто заменит Эттингера. Заполнением этой вакансии занимается комиссия из 28 членов.
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