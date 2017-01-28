В Германии проходит съезд правых популистских партий

Глава Национального фронта Марин Ле Пен. Фото: Pascal Rossignol/Reuters/Scanpix

В немецком городе Кобленц состоялся съезд представителей правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод" (ЕНС), в котором приняли участие около тысячи человек, в том числе лидеры французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, голландской Партии свободы Герт Вилдерс, итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини и председатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри.

Представители правых популистских движений в Европе собрались для обсуждения "новой, свободной" Европы, сообщили в субботу, 21 января, радионовости ERR.

По словам обозревателей, они рассчитывают на предстоящих выборах в своих странах воспользоваться теми же настроениями, которые способствовали избранию Дональда Трампа президентом США. Участников съезда объединяет негативное отношение к Европейскому союзу и европейской миграционной политике.

Помимо Ле Пен, Герта Вилдерса, Маттео Сальвини и Фрауке Петри, на съезде соберутся около тысячи человек из Великобритании, Польши, Чехии, Румынии и Бельгии.

Между тем среди европейских популистских движений существуют и серьезные разногласия. Так, многие члены немецкой АдГ считают, что позиции французского "Национального фронта" настолько близки к социализму, что они не сочетаются с выступающей за свободную рыночную экономику АдГ. Различается и отношение к России: если Марин Ле Пен симпатизирует Москве, то многим популистам не нравится желание России влиять на европейскую политику.

Ле Пен: в 2017 году пробудятся народы континентальной Европы

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен на съезде в Кобленце призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США, где в 2016 году победу одержали правые консервативные силы, и тем самым участвовать в строительстве "нового миропорядка", передает ТАСС.

"Я не утверждаю, что все европейские государства должны покинуть еврозону... Но для каждой страны должна оставаться возможность сделать это, если она не хочет более в ней оставаться", - приводит слова Ле Пен агентство Reuters. По мнению главы французских правых, Brexit создаст эффект домино по всей Европе.

"2016 год был годом, когда проснулся англо-саксонский мир. Я уверена, что в 2017 году пробудятся и народы континентальной Европы. Мы переживаем конец одного миропорядка и рождение другого", - провозгласила она. Ле Пен назвала миграционную политику нынешних властей ЕС "тиранией" и традиционно обрушилась с резкой критикой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая является главным защитником проводимой в отношении беженцев политики.