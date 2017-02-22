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Министр обороны США Джейм Мэттис: с Москвой говорить будем с позиции силы

Джеймс Мэттис. Фото: AP/Scanpix
Cегодня 21:10
Рубрика: За рубежом

США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой "с позиции силы", заявил министр обороны США Джейм Мэттис в Брюсселе на встрече глав военных ведомств стран НАТО.

"В то время как альянс ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом", - заявил глава Пентагона, выступая на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Текст его выступления распространила миссия США при НАТО.

По его словам, "пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность".

"Мы остаемся открытыми возможности восстановления отношений сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - сказал Мэттис, сообщает Интерфакс.

Он также отметил, что НАТО "не позволит России, через ее действия, говорить громче, чем кто-либо в этой комнате".

Артур Тооман
Редактор

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