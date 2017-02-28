Собственника кохтла-ярвеского предприятия Nitrofert Дмитрия Фирташа задержали после решения суда о его экстрадиции в США

Дмитрий Фирташ Фото: AFP/Scanpix

Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которому в Эстонии принадлежит предприятие по производству удобрений Nitrofert. После заседания суда Фирташа арестовали по запросу Испании.

Австрийская полиция задержала украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, когда тот покидал суд в Вене после заседания, на котором судья фактически разрешил его экстрадицию в США, передает Русская служба Би-би-си.

О задержании Фирташа сообщила венская прокуратура. В сообщении ведомства говорится, что задержание произведено на основании так называемого европейского ордера на арест, который выдается по запросам стран-членов Евросоюза.

В ноябре прошлого года Антикоррупционная прокуратура Испании объявила Фирташа в розыск в рамках расследования дела об отмывании средств, добытых незаконным путем. По данным источников испанской газеты El Pais, ордер на арест выдал суд в Барселоне.

По данным издания, в качестве подозреваемых по делу проходят еще два бизнесмена, однако их имена не сообщаются. При этом пока никто официально не подтвердил, что очередное задержание Фирташа в Австрии связанно именно с испанским запросом.

Представители Фирташа подтвердили только, что задержание не связано с американским запросом об экстрадиции. Защита бизнесмена пока затрудняется сказать, как новое задержание скажется на перспективах его экстрадиции в США.

Фирташ во вторник участвовал в заседании Верховного суда Вены, рассматривавшего жалобу прокуратуры на решение нижестоящего суда, который в 2015 году отказался экстрадировать бизнесмена в США по запросу местных правоохранительных органов.

Судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года и разрешил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в коррупции.

В своем решении судья отметил, что не делает никаких выводов о виновности или невиновности Фирташа. По его словам, этим вопросом должна заниматься судебная система другого государства.

Однако судья добавил, что его решение не означает автоматической экстрадиции Фирташа. По его словам, окончательное решение об удовлетворении или отклонении запроса об экстрадиции останется за министерством юстиции, сообщает Би-Би-Си.

Защита Фирташа настаивала на отклонении апелляции прокуратуры. По мнению его адвоката, власти США добиваются экстрадиции бизнесмена в первую очередь из-за того, что он активно работал с российскими компаниями, в том числе с "Газпромом".

Фирташ считается одним из самых богатых украинских предпринимателей. Он был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.

В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. Сам Фирташ категорически отрицал свою вину.

Австрийский суд первой инстанции весной 2015 года отказался экстрадировать бизнесмена в США, согласившись с доводами защиты, называвшей его уголовное преследование в США политически мотивированным.