Собственника кохтла-ярвеского предприятия Nitrofert могут выдать властям США

Дмитрий Фирташ Фото: AFP/Scanpix

Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которому в Эстонии принадлежит предприятие по производству удобрений Nitrofert.

Таким образом, судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года и разрешил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в коррупции.

В своем решении судья отметил, что не делает никаких выводов о виновности или невиновности Фирташа. По его словам, этим вопросом должна заниматься судебная система другого государства.

Однако судья добавил, что его решение не означает автоматической экстрадиции Фирташа. По его словам, окончательное решение об удовлетворении или отклонении запроса об экстрадиции останется за министерством юстиции, сообщает Би-Би-Си.

Защита Фирташа настаивала на отклонении апелляции прокуратуры. По мнению его адвоката, власти США добиваются экстрадиции бизнесмена в первую очередь из-за того, что он активно работал с российскими компаниями, в том числе с "Газпромом".

Фирташ считается одним из самых богатых украинских предпринимателей. Он был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.

В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. Сам Фирташ категорически отрицал свою вину.

Австрийский суд первой инстанции весной 2015 года отказался экстрадировать бизнесмена в США, согласившись с доводами защиты, называвшей его уголовное преследование в США политически мотивированным.